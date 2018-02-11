Российские фристайлистки внесены в протокол на Олимпиаде под флагом РФ

На официальном сайте Олимпиады-2018 в Пхенчхане в стартовом протоколе квалификации в могуле среди женщин российские спортсменки отмечены под флагом РФ. Нашу команду в этой дисциплине представляют Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР все спортсмены из России выступают на Играх-2018 в статусе Олимпийских атлетов из России, а национальная российская символика использоваться не может. В протоколах флаг страны заменяет олимпийский. Однако в данном случае МОК этого не сделал.

При этом ситуация с появлением официальных протоколов, в которых российские атлеты помещены под флаг своей страны, случилась не впервые. Флаги России у спортсменок публиковал официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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