Регина Рахимова: "Я расстроена, что проиграла самой себе в финале Олимпиады-2018"

Россиянка фристайлистка Регина Рахимова отметила, что расстроена своим результатом во втором финальном заезде в могуле на Олимпийских играх-2018. Спортсменка также добавила, что проиграла самой себе.

– Если честно, я расстроена тем, что проиграла себе в том, что допустила ошибку, – цитируют "РИА Новости" Рахимову. – Я не жалею, что проиграла вот этим соперницам. Я жалею, что проиграла себе в первую очередь. Наверное, больше расстроена, чем радуюсь. Я бы радовалась, если бы стояла на пьедестале сегодня.

У некоторых девчонок, которые прошли в суперфинал, программы проще, чем у меня. Я со второго трамплина прыгаю грэб, и за него неплохие оценки ставят. И сумма прыжков у меня достаточно неплохая. Не думаю, что дело в судействе. У меня лично была ошибка после первого трамплина, из-за чего мне сняли почти три балла. По скорости я постаралась, но этого недостаточно, нужно еще быстрее на секунду, и тогда есть шансы быть в суперфинале.

Напомним, что сегодня, 11 февраля Рахимова заняла десятое место во втором финальном заезде в могуле на Играх в Пхенчхане и не попала в главный финал.

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