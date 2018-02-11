Регина Рахимова: "Я расстроена, что проиграла самой себе в финале Олимпиады-2018"

Россиянка фристайлистка Регина Рахимова отметила, что расстроена своим результатом во втором финальном заезде в могуле на Олимпийских играх-2018. Спортсменка также добавила, что проиграла самой себе.
– Если честно, я расстроена тем, что проиграла себе в том, что допустила ошибку, – цитируют "РИА Новости" Рахимову. – Я не жалею, что проиграла вот этим соперницам. Я жалею, что проиграла себе в первую очередь. Наверное, больше расстроена, чем радуюсь. Я бы радовалась, если бы стояла на пьедестале сегодня.
У некоторых девчонок, которые прошли в суперфинал, программы проще, чем у меня. Я со второго трамплина прыгаю грэб, и за него неплохие оценки ставят. И сумма прыжков у меня достаточно неплохая. Не думаю, что дело в судействе. У меня лично была ошибка после первого трамплина, из-за чего мне сняли почти три балла. По скорости я постаралась, но этого недостаточно, нужно еще быстрее на секунду, и тогда есть шансы быть в суперфинале.
Напомним, что сегодня, 11 февраля Рахимова заняла десятое место во втором финальном заезде в могуле на Играх в Пхенчхане и не попала в главный финал.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_freestyle/20180211/1132373841.html
Pyatochok
owi3gonf2edzisj Пистеть не строить или меньше надо жрать и делать по утрам физзарядку!
19:42 11 февраля
Pyatochok
Всё "золото" выкинул ВАДА с МОК и эБАХнат лично...
19:41 11 февраля
kac35
Проиграла достойно. Ищет ошибки в себе, а не в погоде, судействе или Обаме.
18:24 11 февраля