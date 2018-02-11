Регина Рахимова: "Склоняюсь к тому, чтобы не ехать на Олимпиаду-2022"

Российская фристайлистка Регина Рахимова сомневается, что поедет на Олимпиаду-2022 в Пекин. В воскресенье спортсменка заняла десятое место во втором финальном заезде в могуле на Играх в Пхенчхане и не попала в главный финал.
- Выступать на Олимпиаде в Пекине? Да возраст же у меня, - цитирует "Р-Спорт" Рахимову. - Я очень подумаю над этим. Я больше склоняюсь к тому, что нет. Хотя не могу сказать точно, это же еще четыре года работать, это не просто так. Я тоже думала по поводу Кореи, что надо оставаться и выиграть. А что толку?
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https://rsport.ria.ru/winter2018_freestyle/20180211/1132372400.html