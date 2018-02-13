Регина Рахимова: "Когда приближается камера, хочу закрыть слова "Olympic" и "Athlets"

Российская фристайлистка Регина Рахимова отметила, что выступать на Олимпиаде-2018 под аббревиатурой OAR (Olympic Athlets from Russia) для нее было странно. По словам спортсменки, сейчас она рада, что получила приглашение от МОК.

– Когда приближается камера, хочу закрыть слова "Olympic" и "Athlets", - приводит "Газета.ру" слова Рахимовой. - Так сделать нельзя, к сожалению. При этом я даже не сомневаюсь, что абсолютно все люди, связанные со спортом (и даже не связанные), отлично знают, откуда мы: из России. Сначала было странное чувство. Почему все с флагами, а мы нет?

Сейчас я рада, что мы вообще сюда поехали. Все же лучше поехать хоть так, чем никак. Это лично мое мнение. Главное, флаг в нашем сердце.

– Когда в январе каждые несколько дней объявлялось об отстранении очередной группы российских спортсменов, опасались, что доберутся и до фристайла?

– Было. Одновременно где-то глубоко сидела уверенность: наш вид спорта не тронут, поскольку у нас никогда не было допинг-скандалов. Во всех странах.

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