Регина Рахимова: "Канадки и американки не задирали и косо не смотрели"

Могулистка Регина Рахимова отметила, что отношение американских и канадских фристайлистов к россиянам не изменилось, несмотря на допинговый скандал. Спортсменка на Олимпиаде-2018 не смогла выйти в финальную попытку, заняв 10-е место.

– В других дисциплинах уже были случаи негативного отношения к россиянам со стороны иностранцев. У вас в могуле много канадок и американок: обзываются?

– Их отношение абсолютно не изменилось. Даже после 5 декабря, когда объявили, что едем без флага и гимна, никто не злорадствовал. Не задирали и косо не смотрели. У парней тоже, знаю, не было никаких проблем.

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