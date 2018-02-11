Рахимова и Столярова вышли во второй финал в могуле, Пертахия выбыла

Россиянки Регина Рахимова и Екатерина Столярова вышли во второй финал в могуле на Олимпиаде в Пхенчхане. Их соотечественница Марика Пертахия показала 16-й результат и выбыла из борьбы за медали.

Олимпиада-2018

Фристайл

Женщины

Могул

Финал 1

1. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 79,50

2. Джелин Коф (США) - 78,73

3. Китон Маккарго (США) - 76,88

4. Джакара Энтони (Австралия) - 76,81

5. Бриттени Кокс (Австралия) - 75,79

6. Перрин Ляффон (Франция) - 75,76

7. Юлия Галышева (Казахстан) - 75,10

8. Одри Робишо (Канада) - 74,27

9. Тесс Джонсон (США) - 74,10

10. Анди Нод (Канада) - 73,99

11. Регина РАХИМОВА (Россия) - 73,58

12. Екатерина СТОЛЯРОВА (Россия) - 73,23...

16. Марика ПЕРТАХИЯ (Россия) - 71,65

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018