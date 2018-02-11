Рахимова и Столярова вышли во второй финал в могуле, Пертахия выбыла

Россиянки Регина Рахимова и Екатерина Столярова вышли во второй финал в могуле на Олимпиаде в Пхенчхане. Их соотечественница Марика Пертахия показала 16-й результат и выбыла из борьбы за медали.
Олимпиада-2018
Фристайл
Женщины
Могул
Финал 1
1. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) - 79,50
2. Джелин Коф (США) - 78,73
3. Китон Маккарго (США) - 76,88
4. Джакара Энтони (Австралия) - 76,81
5. Бриттени Кокс (Австралия) - 75,79
6. Перрин Ляффон (Франция) - 75,76
7. Юлия Галышева (Казахстан) - 75,10
8. Одри Робишо (Канада) - 74,27
9. Тесс Джонсон (США) - 74,10
10. Анди Нод (Канада) - 73,99
11. Регина РАХИМОВА (Россия) - 73,58
12. Екатерина СТОЛЯРОВА (Россия) - 73,23...
16. Марика ПЕРТАХИЯ (Россия) - 71,65
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Медальный зачет Олимпиады-2018