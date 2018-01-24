17:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Президент Федерации фристайла России: "Хотим не просто выступить на Олимпиаде, а всех порвать"

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Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов подчеркнул, что спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пхенчхане с серьезными намерениями. Также он отметил, что отсутствие российской символики не повлияет на патриотизм олимпийцев.

– Все фристайлисты готовы на 100 процентов к Играм в Корее, и не просто готовы, а очень хотят ехать и биться, – цитирует РИА "Новости" Курашова. – И не важно, в какой экипировке. Флаг у них внутри, флаг у них блестит в глазах, и они отстаивают честь России. Если вы спросите любого фристайлиста, хочет он выступать на Играх или нет, я уверен на все 100 процентов, что он скажет, что мы не просто хотим выступить, а хотим всех там порвать.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_freestyle/20180124/1131566293.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Beard

В данном контексте "порвать" надо бы было взять в кавычки,ну а если Курашов и его подопечные в реале хотят порвать,то это не совсем фристайл,это уже ММА,и этой команде не в Корею надо.

18:24

tiger 1972

Скорее им что то порвут,интересно они хоть знают что о них думают болельщики?

18:16

mayornataly

Хотят порвать, а по факту будет пук...

18:13