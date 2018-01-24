Президент Федерации фристайла России: "Хотим не просто выступить на Олимпиаде, а всех порвать"

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов подчеркнул, что спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пхенчхане с серьезными намерениями. Также он отметил, что отсутствие российской символики не повлияет на патриотизм олимпийцев.

– Все фристайлисты готовы на 100 процентов к Играм в Корее, и не просто готовы, а очень хотят ехать и биться, – цитирует РИА "Новости" Курашова. – И не важно, в какой экипировке. Флаг у них внутри, флаг у них блестит в глазах, и они отстаивают честь России. Если вы спросите любого фристайлиста, хочет он выступать на Играх или нет, я уверен на все 100 процентов, что он скажет, что мы не просто хотим выступить, а хотим всех там порвать.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).