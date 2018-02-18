Павел Колобков: "Спасибо Бурову за очень важную медаль!"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что выступление россиянина Ильи Бурова в акробатике было прекрасным. В финале он набрал 122,17 балла и завоевал бронзовую медаль. Эта наград стала для сборной России первой с 2006 года в акробатике.

- Спасибо Илье Бурову за очень важную медаль! - приводит ТАСС слова Колобкова. - В акробатике у российских фристайлистов не было олимпийских наград с 2006 года. Это было прекрасное выступление. Илья показал отличную подготовку и мастерство, очень рад за него!

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