Орлова, Спиридонова и Никитина - в финале лыжной акробатики на Олимпиаде

Россиянка Любовь Никитина стала четвертой во второй квалификации лыжной акробатики на Олимпиаде-2018. Она пробилась в финал, как и Александра Орлова и Кристина Спиридонова, которые ранее вошли в шестерку лидеров в первой квалификации, причем Орлова показала лучший результат.

Единственная российская представительница, не пробившаяся в финал - Алина Гриднева.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Акробатика

Квалификация 2

1. Алла Цупер (Белоруссия) - 99,37

2. Кун Фаньюй (Китай) - 95,17

3. Лора Пил (Австралия) - 89,46

4. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 88,83

5. Кайли Маккиннон (США) - 87,88

6. Мэдисон Олсен (США) - 87,88...

15. Алина ГРИДНЕВА (Россия) - 60,98