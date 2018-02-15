Орлова, Спиридонова и Никитина - в финале лыжной акробатики на Олимпиаде

Россиянка Любовь Никитина стала четвертой во второй квалификации лыжной акробатики на Олимпиаде-2018. Она пробилась в финал, как и Александра Орлова и Кристина Спиридонова, которые ранее вошли в шестерку лидеров в первой квалификации, причем Орлова показала лучший результат.
Единственная российская представительница, не пробившаяся в финал - Алина Гриднева.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Акробатика
Квалификация 2
1. Алла Цупер (Белоруссия) - 99,37
2. Кун Фаньюй (Китай) - 95,17
3. Лора Пил (Австралия) - 89,46
4. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 88,83
5. Кайли Маккиннон (США) - 87,88
6. Мэдисон Олсен (США) - 87,88...
15. Алина ГРИДНЕВА (Россия) - 60,98