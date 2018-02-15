Орлова - лучшая в первой квалификации в лыжной акробатике

Россиянка Александра Орлова показала лучший результат в первой квалификации лыжной акробатики на Олимпиаде-2018. Четвертой стала Кристина Спиридонова. Шестерка лидеров автоматически проходит в финал. Любовь Никитина, показавшая восьмой результат, выступит во второй квалификации, как и ставшая 20-й Алина Гриднева.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Акробатика

Квалификация 1

1. Александра ОРЛОВА (Россия) - 102,22

2. Анна Гуськова (Белоруссия) - 100,45

3. Сюй Мэнтао (Китай) - 99,37

4. Кристина СПИРИДОНОВА (Россия) - 97,64

5. Даниэлла Скотт (Австралия) - 93,76

6. Чжан Синь (Китай) - 90,24...

8. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 88,83...

20. Алина ГРИДНЕВА (Россия) - 60.16