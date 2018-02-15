Орлова - лучшая в первой квалификации в лыжной акробатике

Россиянка Александра Орлова показала лучший результат в первой квалификации лыжной акробатики на Олимпиаде-2018. Четвертой стала Кристина Спиридонова. Шестерка лидеров автоматически проходит в финал. Любовь Никитина, показавшая восьмой результат, выступит во второй квалификации, как и ставшая 20-й Алина Гриднева.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Акробатика
Квалификация 1
1. Александра ОРЛОВА (Россия) - 102,22
2. Анна Гуськова (Белоруссия) - 100,45
3. Сюй Мэнтао (Китай) - 99,37
4. Кристина СПИРИДОНОВА (Россия) - 97,64
5. Даниэлла Скотт (Австралия) - 93,76
6. Чжан Синь (Китай) - 90,24...
8. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 88,83...
20. Алина ГРИДНЕВА (Россия) - 60.16