Олимпийский чемпион по фристайлу из Украины: "Отец надеялся, что я буду играть в футбол"

Украинский фристайлист Александр Абраменко отметил, что его золото в акробатике на Олимпийских играх-2018 – исторический момент для украинского спорта. Абраменко также добавил, что его отец хотел, чтобы он играл в футбол.

– Я до сих пор не могу поверить в то, что я действительно заслужил золотую медаль. Я очень счастлив. Действительно, это исторический момент для меня, и я на самом деле пишу историю украинского спорта.

Я начинал так, как все начинают. Мой отец надеялся, что я буду играть в футбол. Тем не менее, я чувствовал, что экстремальные виды спорта мне ближе, и мне очень повезло, что в моем городе у нас было надлежащее оборудование условия для того, чтобы заниматься этим видом спорта.

Последний прыжок? Я был взволнован, я молил бога о помощи. Я хотел сделать лучший прыжок. (Олимпийская информационная система).

Напомним, что серебро завоевал китаец Цзя Цзунян, бронзу - россиянин Илья Буров.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018