Норвежец Бротен стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

Норвежец Ойстейн Бротен стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в слоупстайле. По итогам третьей попытки в финале он набрал 95,00 балла, как и в первых двух попытках.

Серебро взял американец Николас Геппер, бронза у канадца Алекса Болью-Маршана.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Слоупстайл

Финал 3

1. Ойстейн Бротен (Норвегия) – 95,00

2. Николас Геппер (США) – 93,60

3. Алекс Болью-Маршан (Канада) – 92, 40

4. Джеймс Вудс (Великобритания) – 91,00

5. Тель Арль (Канада) – 90,00

6. Эван Макирен (Канада) – 89,40

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018