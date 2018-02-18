Норвежец Бротен стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

Норвежец Ойстейн Бротен стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в слоупстайле. По итогам третьей попытки в финале он набрал 95,00 балла, как и в первых двух попытках.
Серебро взял американец Николас Геппер, бронза у канадца Алекса Болью-Маршана.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Слоупстайл
Финал 3
1. Ойстейн Бротен (Норвегия) – 95,00
2. Николас Геппер (США) – 93,60
3. Алекс Болью-Маршан (Канада) – 92, 40
4. Джеймс Вудс (Великобритания) – 91,00
5. Тель Арль (Канада) – 90,00
6. Эван Макирен (Канада) – 89,40