Никитина и Орлова выбыли из борьбы за медали в лыжной акробатике

Финал состязаний по лыжной акробатике у женщин пройдет без участия россиянок. В финале 2 Любовь Никитина и Александра Орлова заняли седьмое и восьмое место. В финал 3 выходят только шестеро лучших спортсменок.
Отметим, что Орлова была лучшей в квалификации.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Акробатика
Финал 2
1. Кун Фаньюй (Китай) - 97,29
2. Чжан Синь (Китай) - 94,11
3. Лора Пил (Австралия) - 85,65
4. Анна Гуськова (Белоруссия) - 85,05
5. Алла Цупер (Белоруссия) - 84,00
6. Мэдисон Олсен (США) - 83,23
7. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 80,01
8. Александра ОРЛОВА (Россия) - 61,25
Kostromich
Вид спорта в котором очень легко ошибиться - многие и ошибаются. А вот второй попытки для них не предусмотрено. Идиотизм!!!
17:08 16 февраля
gydravlic
Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов подчеркнул, что спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пхенчхане с серьезными намерениями. Также он отметил, что отсутствие российской символики не повлияет на патриотизм олимпийцев. – Все фристайлисты готовы на 100 процентов к Играм в Корее, и не просто готовы, а очень хотят ехать и биться, – цитирует РИА "Новости" Курашова. – И не важно, в какой экипировке. Флаг у них внутри, флаг у них блестит в глазах, и они отстаивают честь России. Если вы спросите любого фристайлиста, хочет он выступать на Играх или нет, я уверен на все 100 процентов, что он скажет, что мы не просто хотим выступить, а хотим всех там порвать.
16:07 16 февраля