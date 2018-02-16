14:57 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Никитина и Орлова выбыли из борьбы за медали в лыжной акробатике

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Финал состязаний по лыжной акробатике у женщин пройдет без участия россиянок. В финале 2 Любовь Никитина и Александра Орлова заняли седьмое и восьмое место. В финал 3 выходят только шестеро лучших спортсменок.

Отметим, что Орлова была лучшей в квалификации.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Акробатика

Финал 2

1. Кун Фаньюй (Китай) - 97,29

2. Чжан Синь (Китай) - 94,11

3. Лора Пил (Австралия) - 85,65

4. Анна Гуськова (Белоруссия) - 85,05

5. Алла Цупер (Белоруссия) - 84,00

6. Мэдисон Олсен (США) - 83,23

7. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 80,01

8. Александра ОРЛОВА (Россия) - 61,25

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kostromich

Вид спорта в котором очень легко ошибиться - многие и ошибаются. А вот второй попытки для них не предусмотрено. Идиотизм!!!

17:08 16 февраля

gydravlic

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов подчеркнул, что спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пхенчхане с серьезными намерениями. Также он отметил, что отсутствие российской символики не повлияет на патриотизм олимпийцев. – Все фристайлисты готовы на 100 процентов к Играм в Корее, и не просто готовы, а очень хотят ехать и биться, – цитирует РИА "Новости" Курашова. – И не важно, в какой экипировке. Флаг у них внутри, флаг у них блестит в глазах, и они отстаивают честь России. Если вы спросите любого фристайлиста, хочет он выступать на Играх или нет, я уверен на все 100 процентов, что он скажет, что мы не просто хотим выступить, а хотим всех там порвать.

16:07 16 февраля

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