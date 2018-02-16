Никитина и Орлова выбыли из борьбы за медали в лыжной акробатике

Финал состязаний по лыжной акробатике у женщин пройдет без участия россиянок. В финале 2 Любовь Никитина и Александра Орлова заняли седьмое и восьмое место. В финал 3 выходят только шестеро лучших спортсменок.

Отметим, что Орлова была лучшей в квалификации.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Акробатика

Финал 2

1. Кун Фаньюй (Китай) - 97,29

2. Чжан Синь (Китай) - 94,11

3. Лора Пил (Австралия) - 85,65

4. Анна Гуськова (Белоруссия) - 85,05

5. Алла Цупер (Белоруссия) - 84,00

6. Мэдисон Олсен (США) - 83,23

7. Любовь НИКИТИНА (Россия) - 80,01

8. Александра ОРЛОВА (Россия) - 61,25

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018