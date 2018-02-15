Молодожен Денщиков и другие российские фристайлисты прилетели на Олимпиаду

Российский фристайлист Семен Денщиков в составе команды по ски-кроссу прилетел на Олимпиаду-2018, сообщает "Р-Спорт". Накануне 24-летний спортсмен женился на скелетонистке Ольге Потылицыной, которая не была допущена до участия в Играх в Пхенчхане.

Полностью состав команды в дисциплине ски-кросс выглядит следующим образом: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Семен Денщиков, Егор Коротков, Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская.

Напомним, соревнования в ски-кроссе пройдут 21 и 23 февраля. Церемония закрытия Олмипиады-2018 состоится 25 февраля.

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