МОК утвердил форму российских фристайлистов для выступления на Олимпиаде-2018

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отметил, что федерации удалось в короткий срок изменить макеты формы сборной России на Олимпийских играх-2018 с учетом требований МОК. Курашов также добавил, что МОК утвердил форму для выступления российских фристайлистов.

– Да, нам утвердили форму, – цитирует ТАСС Курашова. – Нам удалось в короткий срок изменить макеты с учетом требований. Кое-что мы заменили, а что касается отдельных элементов боевой формы, то сейчас мы консультируемся с компаниями, которые занимаются их нанесением. Я хочу, чтобы наши спортсмены выглядели красиво, а не заклеивали форму скотчем или чем-то еще. Проблема в том, что у нас не наклейки и не нашивки, у нас все сделано на высокотехнологичном материале. Если удастся убрать надпись, а потом так же красиво нанести – хорошо. Если нет, то будем стараться максимально красиво заклеить.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.