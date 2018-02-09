Марика Пертахия: "Блин, я открывала Олимпийские игры во фристайле!"

Россиянка Марика Пертахия рассчитывает на успешное выступление во второй квалификации в женском могуле на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Спортсменка подчеркнула, что старалась не обращать внимание на свой первый стартовый номер.

– Я старалась не думать о первом стартовом номере, – сказала во флеш-интервью 25-летняя Пертахия. – Но если взглянуть с другой стороны: "Блин, я первая! Я открывала Олимпийские игры во фристайле". Думаю, я попаду во вторую квалификацию, которая будет послезавтра. Здорово, что есть второй шанс.

По регламенту соревнований в финал проходят лишь 10 лучших спортсменок из первой квалификации. Остальные выступят во второй квалификации, которая намечена на 11 февраля.

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