Максим Буров: "Волнение на старте Олимпиады точно будет"

Российский фристайлист Максим Буров отметил, что испытывает волнение перед стартом на Олимпиаде в Пхенчхане. Также на Играх выступит в лыжной акробатике и его старший брат Илья Буров.

– Пока Илья советов не давал. Я смотрел на его прыжки, – приводит официальный сайт ОКР слова Бурова-младшего. – Хотел добиться таких же результатов, как он, прыгать такую же программу. Сейчас получилось так, что я его догнал, и теперь мы с ним на одном уровне. Можно сказать, что он мотивировал меня своими прыжками.

Это моя первая Олимпиада. Волнение огромное, переживания, адреналин. Пока еще тренировки на горе не начались. Посмотрим, как склон. Волнение на старте точно будет.

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