Любовь Никитина: "У нас есть цели побороться за медали Олимпиады"

Российская фристайлистка Любовь Никитина заявила о намерении побороться за медаль Олимпиады-2018. В первой квалификации в лыжной акробатике она заняла восьмое место, во второй квалификации стала четвертой и пробилась в финал.

- Первый прыжок у меня был неплохой, нормальный, - цитирует "Р-Спорт" Никитину. - Второй прыжок вообще у меня получился идеальным, но на приземлении у меня была ошибка, я коснулась руками земли. Ошибка в том, что я не потянулась вперед сильно. Если бы потянулась, я бы нормально встала на приземлении и получила бы оценку намного выше. Главное, что прошла дальше в финал. Завтра буду бороться. У нас есть цели бороться за медали.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018