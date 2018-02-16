Лукашенко наградил олимпийскую чемпионку Гуськову орденом Отечества

Президент Белоруссии, глава Национального олимпийкого комитета Александр Лукашенко наградил фристайлистку Анну Гуськову орденом Отечества III степени, сообщает официальный сайт главы государства. Спортсменка завоевала золото в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане, принеся стране первую медаль Игр.

"Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане", - говорится в поздравлении Лукашенко.