20:10 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Лукашенко наградил олимпийскую чемпионку Гуськову орденом Отечества

1

Президент Белоруссии, глава Национального олимпийкого комитета Александр Лукашенко наградил фристайлистку Анну Гуськову орденом Отечества III степени, сообщает официальный сайт главы государства. Спортсменка завоевала золото в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане, принеся стране первую медаль Игр. 

"Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-chlenu-natsionalnoj-komandy-po-fristajlu-anne-guskovoj-18129/

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

muchacho

Отобрал у недавно уволенного министра спорта

20:22 16 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!