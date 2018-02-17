Кротов вышел в финал соревнований по лыжной акробатике

Российский фристайлист Павел Кротов вышел из первой квалификации в финал Олимпиады в лыжной акробатике. Он показал пятый результат, набрав 124,89 балла.
Илья Буров, Максим Буров и Станислав Никитин продолжат борьбу во второй квалификации. Финал пройдет 18 февраля.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Акробатика
Квалификация 1
1. Джонатон Лайллис (США) - 127,44
2. Ци Гуанпу (Китай) - 126,70
3. Цзя Цзунян (Китай) - 126,55
4. Станислав Гладченко (Белоруссия) - 126,11
5. Павел КРОТОВ (Россия) - 124,89
6. Оливье Рошон (Канада) - 124,34
8. Илья БУРОВ (Россия) - 123,98
12. Максим БУРОВ (Россия) - 117,65
25. Станислав НИКИТИН (Россия) - 70,59
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018