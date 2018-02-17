Кротов вышел в финал соревнований по лыжной акробатике

Российский фристайлист Павел Кротов вышел из первой квалификации в финал Олимпиады в лыжной акробатике. Он показал пятый результат, набрав 124,89 балла.

Илья Буров, Максим Буров и Станислав Никитин продолжат борьбу во второй квалификации. Финал пройдет 18 февраля.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Акробатика

Квалификация 1

1. Джонатон Лайллис (США) - 127,44

2. Ци Гуанпу (Китай) - 126,70

3. Цзя Цзунян (Китай) - 126,55

4. Станислав Гладченко (Белоруссия) - 126,11

5. Павел КРОТОВ (Россия) - 124,89

6. Оливье Рошон (Канада) - 124,34

8. Илья БУРОВ (Россия) - 123,98

12. Максим БУРОВ (Россия) - 117,65

25. Станислав НИКИТИН (Россия) - 70,59

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018