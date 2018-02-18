Кротов и Буров вышли во второй финал соревнований по акробатике на Олимпиаде

Российские фристайлисты Павел Кротов и Илья Буров вышли во второй финал соревнований по акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане.
В третий финал, где будут разыграны медали, выйдут шесть из девяти спортсменов.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Акробатика
Финал 1
1. Ци Гуанпу (Китай) - 127,44
2. Павел КРОТОВ (Россия) - 126,11
3. Александр Абраменко (Украина) - 125,67
4. Оливье Рошон (Канада) - 125,67
5. Станислав Гладченко (Белоруссия) - 123,01
6. Илья БУРОВ (Россия) - 122,13