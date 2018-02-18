Кротов и Буров вышли во второй финал соревнований по акробатике на Олимпиаде

Российские фристайлисты Павел Кротов и Илья Буров вышли во второй финал соревнований по акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане.

В третий финал, где будут разыграны медали, выйдут шесть из девяти спортсменов.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Акробатика

Финал 1

1. Ци Гуанпу (Китай) - 127,44

2. Павел КРОТОВ (Россия) - 126,11

3. Александр Абраменко (Украина) - 125,67

4. Оливье Рошон (Канада) - 125,67

5. Станислав Гладченко (Белоруссия) - 123,01

6. Илья БУРОВ (Россия) - 122,13

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018