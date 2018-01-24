Колобков встретился со сборной России по фристайлу перед Олимпиадой

Министр спорта РФ Павел Колобков встретился с российскими фристайлистами перед Олимпиадой-2018, сообщает "Р-Спорт". На данный момент МОК предварительно допустил 22 российских фристайлиста до Игр-2018 в Пхенчхане, по итогам Кубка мира россияне заработали 25 квот на Игры.

Встреча министра спорта РФ и фристайлистов прошла в рамках открытия выставки картин российско-швейцарского художника Алекса Долля, прошедшей в Государственном музее спорта в Москве.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.