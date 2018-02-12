16:24 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Канадец Кингсбери - олимпийский чемпион Пхенчхана в могуле

Результаты мужского фристайла, могул. Фото "СЭ"
Результаты мужского фристайла, могул. Фото "СЭ"
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Канадец Майкл Кингсбери выиграл золото Олимпиады-2018 в могуле. Четыре года назад в Сочи он взял серебро в этой дисциплине.

Серебряную медаль завоевал Мэтт Грэм из Австралии, бронзовую - Даити Хара из Японии.

Единственный представитель России в этой дисциплине Александр Смышляев не смог квалифицироваться во второй финал, став 15-м в первом.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Могул

Финал 3

1. Майкл Кингсбери (Канада) - 86,63

2. Мэтт Грэм (Австралия) - 82,57

3. Даити Хара (Япония) - 82,19

4. Марк-Антуан Ганьон (Канада) - 77,02

5. Кейси Андринга (США) - 75,50

6. Виньяр Слаттен (Норвегия) - 33,61

12 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (3)
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maxcds

канадский допингер. спросите родченкова. никогда не будет считаться чемпионом фарсиады

17:11 12 февраля

Бней Иегуда

Когда будешь в МОК, тогда и примешь.))

16:48 12 февраля

wolfwolk

очень распространенный и популярный вид спорта. массовый. давайте включим игру в снежки и кто слепит снеговика быстрее.

16:30 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!