Канадец Кингсбери - олимпийский чемпион Пхенчхана в могуле

Канадец Майкл Кингсбери выиграл золото Олимпиады-2018 в могуле. Четыре года назад в Сочи он взял серебро в этой дисциплине.
Серебряную медаль завоевал Мэтт Грэм из Австралии, бронзовую - Даити Хара из Японии.
Единственный представитель России в этой дисциплине Александр Смышляев не смог квалифицироваться во второй финал, став 15-м в первом.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Могул
Финал 3
1. Майкл Кингсбери (Канада) - 86,63
2. Мэтт Грэм (Австралия) - 82,57
3. Даити Хара (Япония) - 82,19
4. Марк-Антуан Ганьон (Канада) - 77,02
5. Кейси Андринга (США) - 75,50
6. Виньяр Слаттен (Норвегия) - 33,61
12 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
maxcds
канадский допингер. спросите родченкова. никогда не будет считаться чемпионом фарсиады
17:11 12 февраля
Бней Иегуда
Когда будешь в МОК, тогда и примешь.))
16:48 12 февраля
wolfwolk
очень распространенный и популярный вид спорта. массовый. давайте включим игру в снежки и кто слепит снеговика быстрее.
16:30 12 февраля