Канадец Кингсбери - олимпийский чемпион Пхенчхана в могуле

Канадец Майкл Кингсбери выиграл золото Олимпиады-2018 в могуле. Четыре года назад в Сочи он взял серебро в этой дисциплине.

Серебряную медаль завоевал Мэтт Грэм из Австралии, бронзовую - Даити Хара из Японии.

Единственный представитель России в этой дисциплине Александр Смышляев не смог квалифицироваться во второй финал, став 15-м в первом.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Могул

Финал 3

1. Майкл Кингсбери (Канада) - 86,63

2. Мэтт Грэм (Австралия) - 82,57

3. Даити Хара (Япония) - 82,19

4. Марк-Антуан Ганьон (Канада) - 77,02

5. Кейси Андринга (США) - 75,50

6. Виньяр Слаттен (Норвегия) - 33,61

12 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018