Илья Буров вышел в финал в лыжной акробатике

Российский фристайлист Илья Буров вышел из второй квалификации в финал Олимпиады в лыжной акробатике. Он показал лучший результат, набрав 126,55 балла.

Другие представители России Максим Буров и Станислав Никитин в финальную стадию не отобрались. Ранее в финал пробился Павел Кротов.

Финал пройдет 18 февраля.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Акробатика

Квалификация 2

1. Илья БУРОВ (Россия) - 126,55

2. Дэвид Моррис (Австралия) - 124,89

3. Димитри Излер (Швейцария) - 123,98

4. Александр Абраменко (Украина) - 123,08

4. Лю Чжунцин (Китай) - 123,08

6. Миша Гассер (Швейцария) - 121,72

9. Максим БУРОВ (Россия) - 117,65

12. Станислав НИКИТИН (Россия) - 111,06