Илья Буров вышел в финал в лыжной акробатике

Российский фристайлист Илья Буров вышел из второй квалификации в финал Олимпиады в лыжной акробатике. Он показал лучший результат, набрав 126,55 балла.
Другие представители России Максим Буров и Станислав Никитин в финальную стадию не отобрались. Ранее в финал пробился Павел Кротов.
Финал пройдет 18 февраля.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Акробатика
Квалификация 2
1. Илья БУРОВ (Россия) - 126,55
2. Дэвид Моррис (Австралия) - 124,89
3. Димитри Излер (Швейцария) - 123,98
4. Александр Абраменко (Украина) - 123,08
4. Лю Чжунцин (Китай) - 123,08
6. Миша Гассер (Швейцария) - 121,72
9. Максим БУРОВ (Россия) - 117,65
12. Станислав НИКИТИН (Россия) - 111,06