16:07 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Илья Буров: "После завоевания бронзы был полный шок и "непонимамба" происходящего"

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Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил, что был шокирован своим результатом. Буров стал третьим в лыжной акробатике на Играх-2018.

- Первая мысль, когда стало понятно, что выиграл медаль? Это матерное слово, - заявил Буров. - Был полный шок и "непонимамба"происходяшего. (Владимир ИВАНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

16:15 18 февраля

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