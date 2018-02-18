Илья Буров: "После завоевания бронзы был полный шок и "непонимамба" происходящего"

Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил, что был шокирован своим результатом. Буров стал третьим в лыжной акробатике на Играх-2018.

- Первая мысль, когда стало понятно, что выиграл медаль? Это матерное слово, - заявил Буров. - Был полный шок и "непонимамба"происходяшего. (Владимир ИВАНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018