Илья Буров: "На церемонии награждения ноги тряслись больше, чем во время прыжка"

Российский фристайлист Илья Буров отметил, что на церемонии награждения волновался больше, чем во время соревнований. Он также добавил, что до сих пор не может поверить в то, что взял бронзу Олимпиады-2018​.

– До сих пор вообще не могу поверить! В шоке, что вот эта бронзовая медаль моя. Кайфа хоть отбавляй! – приводит "Р-Спорт" слова Бурова. – У меня на вручении ноги тряслись больше, чем на прыжке (смеется). Впереди чемпионат страны, и после него будет месячишко отпуска. Можно было там не выступать, но как, надо доработать сезон, а чемпионат страны – это чемпионат страны. А потом со спокойной душой в отпуск.

Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018