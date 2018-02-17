Илья Буров: "Буду бороться за себя и за брата в финале Олимпиады-2018"

Российский фристайлист Илья Буров отметил, что доволен своим результатом в квалификации на Олимпийских играх-2018. Спортсмен также добавил, что в финале будет бороться за себя и за Максима Бурова, который не смог пробиться в финал.

– Получилось все, оценкой я доволен, – цитирует ТАСС Бурова. – Главное, что попал в финал, а завтра уже будем стараться делать прыжок чище. Брат, наверное, перенервничал, допустил ошибку на приземлении – все-таки первая Олимпиада. Обидно, на него была вся надежда. Теперь будем бороться за себя и за брата.

Напомним, что во второй квалификации Буров стал первым (126,55). Еще один представитель России Павел Кротов в первой квалификации стал пятым (124,89) и также пробился в финал. Россияне Станислав Никитин и Максим Буров не попали в финальную стадию, которая состоится 18 февраля.

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