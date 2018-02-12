Хара показал лучший результат в финале 2 могула

Японец Даити Хара показал лучший результат в могуле в финале 2 Олимпиады-2018. Единственный представитель России в этой дисциплине Александр Смышляев не смог квалифицироваться во второй финал, став 15-м в первом.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Могул
Финал 2
1. Даити Хара (Япония) - 82,30
2. Майкл Кингсбери (Канада) - 82,19
3. Кейси Андринга (США) - 80,80
4. Мэтт Грэм (Австралия) - 80,01
5. Виньяр Слаттен (Норвегия) - 78,87
6. Венсан Ганье (Канада) - 77,40
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