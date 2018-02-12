Хара показал лучший результат в финале 2 могула

Японец Даити Хара показал лучший результат в могуле в финале 2 Олимпиады-2018. Единственный представитель России в этой дисциплине Александр Смышляев не смог квалифицироваться во второй финал, став 15-м в первом.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Могул

Финал 2

1. Даити Хара (Япония) - 82,30

2. Майкл Кингсбери (Канада) - 82,19

3. Кейси Андринга (США) - 80,80

4. Мэтт Грэм (Австралия) - 80,01

5. Виньяр Слаттен (Норвегия) - 78,87

6. Венсан Ганье (Канада) - 77,40

12 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018