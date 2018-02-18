Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане. Его соотечественник Павел Кротов занял четвертое место.

Золото выиграл украинец Александр Абраменко, серебро - у китайца Цзя Цзуняна.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Акробатика

Финал 3

1. Александр Абраменко (Украина) - 128,51

2. Цзя Цзунян (Китай) - 128,05

3. Илья БУРОВ (Россия) - 122,17

4. Павел КРОТОВ (Россия) - 103,17

5. Оливье Рошон (Канада) - 98,11

6. Станислав Гладченко (Белоруссия) - 92,61

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018