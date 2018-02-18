Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане. Его соотечественник Павел Кротов занял четвертое место.
Золото выиграл украинец Александр Абраменко, серебро - у китайца Цзя Цзуняна.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Акробатика
Финал 3
1. Александр Абраменко (Украина) - 128,51
2. Цзя Цзунян (Китай) - 128,05
3. Илья БУРОВ (Россия) - 122,17
4. Павел КРОТОВ (Россия) - 103,17
5. Оливье Рошон (Канада) - 98,11
6. Станислав Гладченко (Белоруссия) - 92,61
Lars Berger
ОАР-овцы -- гоу хоум, чувак, неужели вправду думаешь, что кому-то интересен? Не порть людям праздник.
17:33 18 февраля
lapp
ОАР-овцы -- гоу хоум Для любителей в ""чужие карманы"" заглядывать, ИНФА ПО СОСТАВАМ ===== Голландия /33 человека/ -- 6 золота. ;;; Швеция /116 / -- 4 золота ;;; Австрия /105/ -- 4 ;;; Франция /107/ -- 4 ;;; Юж.Корея !!! /145/ --3 ;;; Япония /124/ , Италия/ 122/ -- по 2 золота ;;; про Чехию, Словакию / где хоккеисты в основном/ , Белоруссию, Англию, Польшу и Украину даже сообщать не хочу!!! Так что заткнитесь вместе с 168-ю "решившими ехать патриотами" !!!! А кто виноват, что от Украины, самой большой страны в Европе, как считает из вечно пьяный гидрант, поехало чуть больше 30 спортсменов? От России не поехали лучшие - Будь в Корее Устюгов, Юсков, Кулижников, Шихова была бы уже не одна золотая медаль. А привезти спортсменов второго , третьего эшелона можно хоть тысячу, медалей от этого больше не будет
17:17 18 февраля
ZoSo
3 золото за ВСЮ историю (27лет) незалежности! ))
16:02 18 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Для любителей в ""чужие карманы"" заглядывать, ИНФА ПО СОСТАВАМ ===== Голландия /33 человека/ -- 6 золота. ;;; Швеция /116 / -- 4 золота ;;; Австрия /105/ -- 4 ;;; Франция /107/ -- 4 ;;; Юж.Корея !!! /145/ --3 ;;; Япония /124/ , Италия/ 122/ -- по 2 золота ;;; про Чехию, Словакию / где хоккеисты в основном/ , Белоруссию, Англию, Польшу и Украину даже сообщать не хочу!!! Так что заткнитесь вместе с 168-ю "решившими ехать патриотами" !!!!
15:50 18 февраля
Boleijj protiv
Китаец ОИ чемпион, хохол, пошел вон.
15:48 18 февраля
ZoSo
Ded vsegda odet, ты по себе судишь или с Наукраины все по другому видится? Сегодня уже скакал.. свидомый?
15:48 18 февраля
samsam
Ded vsegda odet Они здесь за свою рабскую покорность отрываются.
15:47 18 февраля
Boleijj protiv
Ded vsegda odet ---------- ты сам на подсосе обычно
15:47 18 февраля
Ded vsegda odet
dem896. Здесь они смелые. Но поверь, на работе каждый из них с покорностью раба выполняет любую прихоть мелкого начальника))
15:44 18 февраля
Ded vsegda odet
samsam. Верно, золото в фигурном если завоюем, скажут , что нам подыграли или примерно в том же духе. Шизойды .
15:42 18 февраля
dem896
Браво украинец,противно читать комментарии наших отморозков,одни оскорбления,неужели вам полностю кремлевские черти мозги зас---ли.
15:39 18 февраля
samsam
Судя по записям - пуканы от злости как раз у патриотов рвутся. А судя по выражениям, так всю клавиатуру слюной забрызгали. Причем уже 11-й день такое явление. И даже свое зололто воспримут со злорадством и брызжа слюной. Какая-то нездоровая реакция робяты у вас. Если бы я был психиатром, сказал бы - параноидальная. Как у той собаки, что всех боится и потому кидается на всех со злобным лаем.
15:38 18 февраля
Don
Dfuu, песни новые учи, мы другие поём)
15:37 18 февраля
Ru5
Dfuu, зуб даешь?
15:37 18 февраля
Ded vsegda odet
TRISP Интересные соревнования. Только мне кажется не очень справедливо, что результаты предыдущих прыжков не учитываются. Большой элемент случайности присутствует. Логичней было добавлять баллы к предыдущим попыткам. Логично!
15:37 18 февраля
Don
Dfuu, конечно, как только войска российские будут в Киеве, так и вскроют)))
15:36 18 февраля
Ru5
абраменко, молодец! укроина нах, первая и последняя
15:36 18 февраля
Ded vsegda odet
Если ыб мне как убогому кинули несколько сот тысяч и сказали жри убоги. Я бы съел и не подавился. Как и большинство здесь присутствующих.
15:36 18 февраля
Dfuu
Так утречком вскроют пробу "Б" полотёра ОАРовского и поедут все обратно, в мордор, без медалек)))
15:35 18 февраля
TRISP
Интересные соревнования. Только мне кажется не очень справедливо, что результаты предыдущих прыжков не учитываются. Большой элемент случайности присутствует. Логичней было добавлять баллы к предыдущим попыткам.
15:34 18 февраля
Ded vsegda odet
ОАР-овцы -- гоу хоум . Хватит бред нести! Наши на первом месте по медалям, сколько не допустили. А то иш ты падения.
15:34 18 февраля
Don
Dfuu, так у хохлов это последняя золотая, не переживай, а может и вообще медаль) Россиянам стоит только одну получить и они сразу в десятку попадут, две так ещё выше, а то что они получат две-три золотые медали сомневаться не стоит) При этом твои поджигатели покрышек выступают полным составом, а у россиян человек 150 не хватает)
15:32 18 февраля
ZoSo
Первая и последняя медаль рагулья!))
15:30 18 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ура--поцтреоты с ""рассеей в сердце"", хватит уже ересь нести!!!! Бронза получилась только из--за ДВУХ падений соперников!!! А так и ДРЕВЕСНОЙ медали ВАМ не видать!!!!
15:25 18 февраля
Don
kauperwood37, я тоже вот не понял, сложность прыжков одинаковая, при этом наш даже лучше приземлился чем китаец и хохол, у этих жопа отвисла аж до снега почти, а баллов наш получил на 6 меньше, чё за хрень?
15:22 18 февраля
Ded vsegda odet
Там где ставят баллы, можно любого на первое место вытянуть, главное не упасть.
15:22 18 февраля
Carlos_Valderrama
Boleijj protiv Carlos_Valderrama Китаец явно расстроен был, думал золото у него будет. --------------------- Там судьи геи, это же понятно. Китаец чемпион, а свидомому подарили победу. === Судьи не только украинцу высокие дали, но и нашему явно занизили баллы за хороший прыжок, наверное канадца хотели к медалям подтянуть, но тот их подвёл, упал))
15:21 18 февраля
kauperwood37
я вообще не понял, в чем разница между прыжками трех медалистов и тем более почему нашему на 6 баллов ниже дали...второй упал, с ним ясно, а вот первый наш отлично прыгнул и приземлился
15:19 18 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
ОАР--овцы продолжат выкачивать из крохотной кореи медь==олово и древесину!!!!!
15:17 18 февраля
Carlos_Valderrama
Китаец явно расстроен был, думал золото у него будет.
15:16 18 февраля