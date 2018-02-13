Фристайлист Денщиков женится на скелетонистке Потылицыной перед отлетом на Олимпиаду-2018

Скелетонистка Ольга Потылицына заявила, что выходит замуж за фристайлиста Семена Денщикова. Свадьба состоится 14 февраля в Южно-Сахалинске.

- Мы планировали пожениться весной по окончании сезона, - цитируют "РИА Новости" Потылицыну. - Но потом мы решили провести свадьбу 14 февраля в Южно-Сахалинске, где Семен проводит предолимпийский сбор с командой по ски-кроссу. Гостями на нашей свадьбе станет вся сборная по ски-кроссу. Уже 15 февраля Семен отправится на Олимпиаду. Я в Корею не поеду, буду болеть за мужа дома.

Напомним, что мужские соревнования фристайлистов в ски-кроссе стартуют на Олимпиаде 21 февраля.

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