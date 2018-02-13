23:20 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Фристайлист Денщиков женится на скелетонистке Потылицыной перед отлетом на Олимпиаду-2018

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Скелетонистка Ольга Потылицына заявила, что выходит замуж за фристайлиста Семена Денщикова. Свадьба состоится 14 февраля в Южно-Сахалинске.

- Мы планировали пожениться весной по окончании сезона, - цитируют "РИА Новости" Потылицыну. - Но потом мы решили провести свадьбу 14 февраля в Южно-Сахалинске, где Семен проводит предолимпийский сбор с командой по ски-кроссу. Гостями на нашей свадьбе станет вся сборная по ски-кроссу. Уже 15 февраля Семен отправится на Олимпиаду. Я в Корею не поеду, буду болеть за мужа дома.

Напомним, что мужские соревнования фристайлистов в ски-кроссе стартуют на Олимпиаде 21 февраля.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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https://rsport.ria.ru/around/20180213/1132529858.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:13

Fenixx

Мои поздравления!

23:24 13 февраля

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