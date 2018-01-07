ФФР рассчитывает, что все фристайлисты получат приглашение на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Александр Долгов выразид надежду, что все российские фристайлист получат приглашения от МОК на Олимпиаду-2018. 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

- Ждем подтверждения списков спортсменов от МОК, - цитирует "Р-Спорт "Долгова. - Обещают, что после праздников они будут готовы. Думаю, что по нам никаких вопросов не будет. Все, кого планируем – получат приглашения. А дальше уже есть технические моменты, например, как специалистов будут отправлять – нам пока ответить не могут.