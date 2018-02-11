Екатерина Столярова: "Есть вопросы по судейству на Олимпиаде"

Российская фристайлистка Екатерина Столярова имеет претензии к судейству на Олимпиаде-2018. Столярова не смогла пробиться в главный финал, заняв 11-е место в финале 2.

- Пока не знаю по поводу карьеры, - цитирует ТАСС Столярову. - Сейчас предстоит чемпионат России, нужно на нем выступить, а дальше посмотрим. Что касается выступления здесь, то есть некоторые вопросы по судейству. У многих проезд одинаковый, но у моих конкуренток оценки значительно выше.

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