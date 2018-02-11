17:44 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Екатерина Столярова: "Есть вопросы по судейству на Олимпиаде"

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Российская фристайлистка Екатерина Столярова имеет претензии к судейству на Олимпиаде-2018. Столярова не смогла пробиться в главный финал, заняв 11-е место в финале 2.

- Пока не знаю по поводу карьеры, - цитирует ТАСС Столярову. - Сейчас предстоит чемпионат России, нужно на нем выступить, а дальше посмотрим. Что касается выступления здесь, то есть некоторые вопросы по судейству. У многих проезд одинаковый, но у моих конкуренток оценки значительно выше.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4948519

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andersen32

Катюха, на что надеялась, когда ехала на олимпиаду имени баха.

17:59 11 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!