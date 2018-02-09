Екатерина Столярова: "Допустила много помарок, и судьям не понравилось"

Россиянка Екатерина Столярова признала, что сделала много ошибок в первой квалификации женского могула на Олимпийских играх-2018. Спортсменка сожалеет, что не смогла попасть в финал напрямую.

– Как-то не очень довольна своим выступлением – сказала во флеш-интервью 29-летняя Столярова. – Все-таки долгий перерыв дает знать. Допустила достаточно много мелких помарок, и судьям не понравилась. Хотелось попасть в финал сразу, чтобы было больше времени отдохнуть. Рассматриваю первую квалификацию как разминку.

По регламенту соревнований в финал проходят лишь 10 лучших спортсменок из первой квалификации. Остальные выступят во второй квалификации, которая намечена на 11 февраля.

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