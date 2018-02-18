15:52 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Дмитрий Губерниев: "Илья Буров - молодец! Подтвердил свой мировой уровень"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российского фристайлиста Илью Бурова с бронзовой медалью в акробатике на Олимпийских играх-2018. Губерниев подчеркнул, что спортсмен подтвердил свой мировой уровень.

"Илья Буров - бронза! Молодец! Фристайл. Акробатика. Подтвердил свой мировой уровень. Браво! И какая открытая, красивая улыбка!" - написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, Буров завеовал бронзу в акробатике, показав результат 122,17 балла. Другой представитель России Павел Кротов занял четвертое место (103,17). Победителем стал украинец Александр Абраменко (128,51), серебро - у китайца Цзя Цзуняна (128,51).

 

Илья Буров - бронза!!! Молодец!!! Фристайл !!! Акробатика!!! Подтвердил свой мировой уровень!!! Браво!!! И какая открытая , красивая улыбка!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #фристайл #акробатика #бронза #уровень #игры #молодец #россия #медаль #олимпиада #игры #корея #пхенчхан #буров

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 18, 2018 в 4:35 PST

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Сутра Бодуныч

Губа и сюда уже залез...

17:04 18 февраля

Boleijj protiv

Лучше бы написал что у китайца украли чистое золото

15:53 18 февраля

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