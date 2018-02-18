Дмитрий Губерниев: "Илья Буров - молодец! Подтвердил свой мировой уровень"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российского фристайлиста Илью Бурова с бронзовой медалью в акробатике на Олимпийских играх-2018. Губерниев подчеркнул, что спортсмен подтвердил свой мировой уровень.
"Илья Буров - бронза! Молодец! Фристайл. Акробатика. Подтвердил свой мировой уровень. Браво! И какая открытая, красивая улыбка!" - написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.
Напомним, что сегодня, 18 февраля, Буров завеовал бронзу в акробатике, показав результат 122,17 балла. Другой представитель России Павел Кротов занял четвертое место (103,17). Победителем стал украинец Александр Абраменко (128,51), серебро - у китайца Цзя Цзуняна (128,51).
Илья Буров - бронза!!! Молодец!!! Фристайл !!! Акробатика!!! Подтвердил свой мировой уровень!!! Браво!!! И какая открытая , красивая улыбка!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #фристайл #акробатика #бронза #уровень #игры #молодец #россия #медаль #олимпиада #игры #корея #пхенчхан #буров
Сутра Бодуныч
Губа и сюда уже залез...
17:04 18 февраля
Boleijj protiv
Лучше бы написал что у китайца украли чистое золото
15:53 18 февраля