Дмитрий Губерниев: "Илья Буров - молодец! Подтвердил свой мировой уровень"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российского фристайлиста Илью Бурова с бронзовой медалью в акробатике на Олимпийских играх-2018. Губерниев подчеркнул, что спортсмен подтвердил свой мировой уровень.

"Илья Буров - бронза! Молодец! Фристайл. Акробатика. Подтвердил свой мировой уровень. Браво! И какая открытая, красивая улыбка!" - написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, Буров завеовал бронзу в акробатике, показав результат 122,17 балла. Другой представитель России Павел Кротов занял четвертое место (103,17). Победителем стал украинец Александр Абраменко (128,51), серебро - у китайца Цзя Цзуняна (128,51).

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