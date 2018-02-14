08:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Денщиков перед вылетом на Олимпиаду женился на недопущенной до Игр Потылицыной

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Фристайлист сборной России Семен Денщиков женился на скелетонистке Ольге Потылицыной. Пара сочеталась браком в Южно-Сахалинске, где Денщиков проводил сбор в преддверии Олимпиады в Пхенчхане

Ранее Потылицына сообщала, что на свадьбе будет присутствовать сборная по ски-кроссу, а уже 15 февраля Денщиков отправится на Игры-2018. Состязания у мужчин по ски-кроссу стартуют 21 февраля.

Напомним, что сама Потылицына не была допущена до Олимпиады-2018.

 Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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Джон....Сильвер

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