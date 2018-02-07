Цупер понесет флаг сборной Белоруссии на открытии Олимпиады-2018

Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер понесет флаг Белоруссии на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года. Такое решение было принято спортсменами на общем собрании олимпийской команды, говорится на сайте Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК).

- Десятого февраля начнутся соревнования по биатлону, лыжным гонкам, шорт-треку и конькобежному спорту, - цитирует сайт шефа миссии белорусской команды на зимней Олимпиаде-2018 Александра Бараули. - Мы исходили из того, чтобы не нарушить график подготовки спортсменов к важнейшим стартам четырехлетия. К тому же знаменосцем должен быть опытный, именитый и узнаваемый атлет. У Аллы Цупер все это есть… спортсменка собирается побороться за медаль и на Играх в Пхенчхане. Поэтому решено было доверить эту миссию Алле Цупер.