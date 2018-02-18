Бротен продолжает лидировать после второй попытки в финале соревнований по слоупстайлу

Норвежец Ойстен Бротен стал первым во второй попытке в финале соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде-2018. Он набрал 95,00 балла, как и в первой попытке.
Вторым идет канадец Алекс Болью-Маршан, третьим – британец Джеймс Вудс.
Чемпион определится по итогам трех попыток.
Фристайл
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Слоупстайл
Финал 2
1. Ойстейн Бротен (Норвегия) – 95,00
2. Алекс Болью-Маршан (Канада) – 92,40
3. Джеймс Вудс (Великобритания) – 91,00
4. Эван Макирен (Канада) – 89,40
5. Андри Раджетли (Швейцария) – 85,80
6. Фердинанд Даль (Норвегия) – 76,40