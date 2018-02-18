Бротен продолжает лидировать после второй попытки в финале соревнований по слоупстайлу

Норвежец Ойстен Бротен стал первым во второй попытке в финале соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде-2018. Он набрал 95,00 балла, как и в первой попытке.

Вторым идет канадец Алекс Болью-Маршан, третьим – британец Джеймс Вудс.

Чемпион определится по итогам трех попыток.

Фристайл

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Слоупстайл

Финал 2

1. Ойстейн Бротен (Норвегия) – 95,00

2. Алекс Болью-Маршан (Канада) – 92,40

3. Джеймс Вудс (Великобритания) – 91,00

4. Эван Макирен (Канада) – 89,40

5. Андри Раджетли (Швейцария) – 85,80

6. Фердинанд Даль (Норвегия) – 76,40

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018