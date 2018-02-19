Бронзовая медаль Олимпиады в Пхенчхане вручена фристайлисту Бурову

Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований по фристайлу в акробатике состоялась на медальной площади Пхенчхана, информирует ТАСС. Бронзовую медаль получил россиянин Илья Буров.

В воскресенье 26-летний спортсмен занял третье место в акробатике. Золото завоевал украинец Александр Абраменко, серебро - китаец Цзя Цзунъян.

Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

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