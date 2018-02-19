Бронзовая медаль Олимпиады в Пхенчхане вручена фристайлисту Бурову

Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований по фристайлу в акробатике состоялась на медальной площади Пхенчхана, информирует ТАСС. Бронзовую медаль получил россиянин Илья Буров.
В воскресенье 26-летний спортсмен занял третье место в акробатике. Золото завоевал украинец Александр Абраменко, серебро - китаец Цзя Цзунъян.
Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.
Manuel
Поздравляю Илью с медалью. Спасибо за еще одну медаль в копилку РОССИИ!!!
13:53 19 февраля