13:36 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Бронзовая медаль Олимпиады в Пхенчхане вручена фристайлисту Бурову

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Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований по фристайлу в акробатике состоялась на медальной площади Пхенчхана, информирует ТАСС. Бронзовую медаль получил россиянин Илья Буров.

В воскресенье 26-летний спортсмен занял третье место в акробатике. Золото завоевал украинец Александр Абраменко, серебро - китаец Цзя Цзунъян.

Буров стал вторым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в акробатике. В 2006 году на Играх в Турине бронзовым призером стал Владимир Лебедев.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4971665

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Manuel

Поздравляю Илью с медалью. Спасибо за еще одну медаль в копилку РОССИИ!!!

13:53 19 февраля

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