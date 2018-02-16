Белоруска Гуськова - олимпийская чемпионка Пхенчхана в лыжной акробатике

Белоруска Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в лыжной акробатике. Серебро и бронзу взяли китаянки Чжан Синь и Кун Фаньюй.
Россиянки Любовь Никитина и Александра Орлова выбыли из борьбы по итогам финала 2, Кристина Спиридонова не смогла пробиться из финала 1, а Алина Гриднева не прошла квалификацию.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Акробатика
Финал 3
1. Анна Гуськова (Белоруссия) - 96,14
2. Чжан Синь (Китай) - 95,52
3. Кун Фаньюй (Китай) - 70,14
4. Алла Цупер (Белоруссия) - 59,94
5. Лора Пил (Австралия) - 55,34
6. Мэдисон Олсен (США) - 47,23
muchacho
bros-1988, картофельная твоя душа, как ты можешь отвечать за весь мир?
17:06 16 февраля
Xen1um
bros-1988, успокойся,твое закастрюлье это не весь мир.
17:03 16 февраля
Manuel
Молодец!!! Поздравляю Беларусь с медалью. Пока у Домрачевой что-то не складывается есть кому порадовать белорусских болельщиков. Красивая победа. Респект!!!
16:15 16 февраля
SPOk
bros-1988, наверное, потому так называла, что так было в титрах написано
16:03 16 февраля
гоша фаркоп
Bros 1988 а тебя кто ни будь любит?
16:01 16 февраля
alek884
Дибилы на 1 канале порадовали со своим "а результат финала вы узнайте из выпуска новостей, на которй мы прерываемся". Если бы из России кто-то в 3 финале был, то вообще эпично бы получилось....
15:38 16 февраля
rusfed 2.0
Поздравляю соседей
15:35 16 февраля
kac35
Батька достойно наградит свою спортсменку.
15:33 16 февраля
bros-1988
Это точно про комментаторшу на АРЕНЕ - вместо Анны Гуськовой говорит Ханна Хускова (ударение на первый слог). И я не удивляюсь, почему вас россиян весь мир ненавидит
15:33 16 февраля
redgy
интересный и жестокий вид спорта все таки) один раз упал, мимо финала, а там и с падением можно медаль взять)
15:29 16 февраля
redgy
жаль.. надо было орловой попроще до финала3 прыгать.. в тройку могла..
15:28 16 февраля
siarhei
Какой слоупстайл? Акробатика!
15:27 16 февраля
ladafan
комментаторШа на Арене - это что-то, обо всем кроме фристайла))))
15:24 16 февраля