15:20 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фристайл

Белоруска Гуськова - олимпийская чемпионка Пхенчхана в лыжной акробатике

Фристайл. Женщины. Акробатика. Фото "СЭ"
Фристайл. Женщины. Акробатика. Фото "СЭ"
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Белоруска Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в лыжной акробатике. Серебро и бронзу взяли китаянки Чжан Синь и Кун Фаньюй.

Россиянки Любовь Никитина и Александра Орлова выбыли из борьбы по итогам финала 2, Кристина Спиридонова не смогла пробиться из финала 1, а Алина Гриднева не прошла квалификацию.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Акробатика

Финал 3

1. Анна Гуськова (Белоруссия) - 96,14

2. Чжан Синь (Китай) - 95,52

3. Кун Фаньюй (Китай) - 70,14

4. Алла Цупер (Белоруссия) - 59,94

5. Лора Пил (Австралия) - 55,34

6. Мэдисон Олсен (США) - 47,23

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КОММЕНТАРИИ (13)
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muchacho

bros-1988, картофельная твоя душа, как ты можешь отвечать за весь мир?

17:06 16 февраля

Xen1um

bros-1988, успокойся,твое закастрюлье это не весь мир.

17:03 16 февраля

Manuel

Молодец!!! Поздравляю Беларусь с медалью. Пока у Домрачевой что-то не складывается есть кому порадовать белорусских болельщиков. Красивая победа. Респект!!!

16:15 16 февраля

SPOk

bros-1988, наверное, потому так называла, что так было в титрах написано

16:03 16 февраля

гоша фаркоп

Bros 1988 а тебя кто ни будь любит?

16:01 16 февраля

alek884

Дибилы на 1 канале порадовали со своим "а результат финала вы узнайте из выпуска новостей, на которй мы прерываемся". Если бы из России кто-то в 3 финале был, то вообще эпично бы получилось....

15:38 16 февраля

rusfed 2.0

Поздравляю соседей

15:35 16 февраля

kac35

Батька достойно наградит свою спортсменку.

15:33 16 февраля

bros-1988

Это точно про комментаторшу на АРЕНЕ - вместо Анны Гуськовой говорит Ханна Хускова (ударение на первый слог). И я не удивляюсь, почему вас россиян весь мир ненавидит

15:33 16 февраля

redgy

интересный и жестокий вид спорта все таки) один раз упал, мимо финала, а там и с падением можно медаль взять)

15:29 16 февраля

redgy

жаль.. надо было орловой попроще до финала3 прыгать.. в тройку могла..

15:28 16 февраля

siarhei

Какой слоупстайл? Акробатика!

15:27 16 февраля

ladafan

комментаторШа на Арене - это что-то, обо всем кроме фристайла))))

15:24 16 февраля

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