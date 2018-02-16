Белоруска Гуськова - олимпийская чемпионка Пхенчхана в лыжной акробатике

Белоруска Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в лыжной акробатике. Серебро и бронзу взяли китаянки Чжан Синь и Кун Фаньюй.

Россиянки Любовь Никитина и Александра Орлова выбыли из борьбы по итогам финала 2, Кристина Спиридонова не смогла пробиться из финала 1, а Алина Гриднева не прошла квалификацию.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Акробатика

Финал 3

1. Анна Гуськова (Белоруссия) - 96,14

2. Чжан Синь (Китай) - 95,52

3. Кун Фаньюй (Китай) - 70,14

4. Алла Цупер (Белоруссия) - 59,94

5. Лора Пил (Австралия) - 55,34

6. Мэдисон Олсен (США) - 47,23