Алексей Курашов: "Бороться за золото Бурову помешали погодные условия и субъективные оценки судей"

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов отметил, что не совсем доволен судейством во время финала соревнований по акробатике на Олимпиаде-2018. Третье место в этом виде занял россиянин Илья Буров, набравший 122,17 балла. Вторым стал китаец Ци Гуанпу (128,05), третьим - украинец Александр Абраменко (128,51).

- Мы давно шли к этой медали, мы рады ей, - приводит ТАСС слова Курашова. - Наши спортсмены всегда борются за золото, но есть очень много факторов, которые влияют на итоговый результат, это и погодные условия, и субъективные оценки судей. Сегодня была настоящая конкурентная борьба, все спортсмены были сильны, до последнего не было понятно, кто взойдет на пьедестал.

Мы не совсем довольны судейством, но тем не менее мы рады бронзе, ведь медали в акробатике не было восемь лет. По сути, учитывая уровень конкуренции, мы эту медаль вырвали из рук соперников.

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