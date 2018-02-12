Александр Смышляев: "У меня не пропало желание выступать после 15-го места на Олимпиаде-2018"

Российский фристайлист Александр Смышляев отметил, что его задача была попасть в топ-6 по итогам первого финального заезда соревнования по могулу на Олимпийских играх-2018. Спортсмен также добавил, что у него после сегодняшнего результата не пропало желание продолжать выступать.

– Я рассчитывал, что попаду в суперфинал (топ-6), это была моя задача, – цитируют "РИА Новости" Смышляева. – Может, и повлияла квалификация на меня. В квалификации, если бы я был в шестерке, было бы полегче эмоционально. Сейчас у меня не пропало желание выступать после такого результата. Возможно, полное огорчение придет позже. А так все может быть.

Теперь поеду домой, недельку отдохну. Недельку начну приходить в форму, и у нас в конце февраля продолжатся этапы Кубка мира. Сезон надо докатать. Следующий сезон? Посмотрим.

Напомним, что сегодня, 12 февраля Смышляев занял 15-е место в первом финальном заезде соревнований по могулу и завершил борьбу за медали.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018