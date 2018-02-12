Александр Смышляев: "Допустил ошибки и получил за них по полной"

Российский фристайлист Александр Смышляев в интервью "Команде России" отметил, что на трассе на соревнованиях по могулу на Олимпийских играх-2018 было очень много технических ловушек. Спортсмен также добавил, что он допустил ошибки и получил за них по полной.

– День, что ли, сегодня, такой, что многие очень опытные мастера не справляются?

– Я не могу сказать, что я прямо вот не справился. Наверное, допустил ошибки и получил за них прямо вот по полной. Где-то могли, наверное, срубить поменьше, но, видать, хорошо так получил.

– Это был ваш максимум сложности прыжков?

– Это и есть моя лучшая программа, и после травмы не было времени напрыгать что-то сложнее.

– Может трасса не та? Ветер не тот? Все не то?

– Трасса очень такая… технически очень много ловушек. Ну и то, что ты на Олимпиаде, значит, что ты не будешь стоять, как удав, а какое-то волнение в тебе будет. У кого больше, у кого меньше.

– Эту сложность трассе придали осознанно?

– Да, конечно, это видно. Корейцы специально такую трассу сделали. Как и мы в Сочи.

– Вы выглядите философом, который смиренно взирает на произошедшее. Вы совершенно не выглядите разочарованным. Это маска?

– Наверное, не пришло еще полное осознание. Я был, блин, готов, к любому результату. И к хорошему, и к посредственному, и к плохому. Хотя я не считаю, что так уж плохо выступил.

Напомним, что сегодня, 12 февраля Смышляев занял 15-е место в первом финальном заезде соревнований по могулу и завершил борьбу за медали.

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