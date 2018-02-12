Александр Смышляев: "Был готов к любому результату на Олимпиаде-2018"

Российский фристайлист Александр Смышляев отметил, что у него имеются проблемы с коленом. Спортсмен также добавил, что был готов к любому результату на Олимпийских играх-2018.

- Наверное, все началось с середины трассы, где я получил сбой, - цитируют "РИА Новости" Смышляева. - И шел я неуверенно до второго трамплина. И время прохождения у меня было скромненькое. И приземление. А если ошибка в приземлении, то снижают баллы и за прыжок, и за технику. Могут много рубануть баллов, могут немного. На самом деле, я был готов к любому результату. Мое состояние не очень стабильное в плане колена. Психологически чувствовал себя нормально и на старте, и на трассе. Просто одна ошибка повлекла за собой остальные.

Напомним, что сегодня, 12 февраля Смышляев занял 15-е место в первом финальном заезде соревнований по могулу и завершил борьбу за медали.

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