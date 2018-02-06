Александр Долгов: "Пертахия отравилась в Пхенчхане перед стартом Олимпиады"

Главный тренер сборной России Александр Долгов рассказал о том, что фристайлистка Марика Пертахия отравилась в Пхенчхане перед стартом Олимпиады. Отметим, что в пятницу, 9 февраля, пройдет квалификация в олимпийских соревнованиях по могулу.

- Марика немного отравилась здесь, - цитирует "Р-Спорт" Долгова. - Сейчас уже у нее все нормально, но что-то было с питанием. Дело не в том, что острая пища, просто чем-то отравилась. На следующий день у нее уже все хорошо было, но последствия были, слабость. Вчера полтренировки отработала. Впереди еще два тренировочных дня, так что все в порядке.