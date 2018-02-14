Загитовой, Коляде, Забияко и Энберту присвоены звания заслуженных мастеров спорта

Четырем фигуристам сборной России присвоено звание заслуженного мастера спорта, сообщает ТАСС. Алина Загитова, Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт входили в состав сборной, завоевавшей серебро в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане.

Остальные фигуристы команды уже являлись заслуженными мастерами спорта. Евгения Медведева получила его в 2016 после победы на чемпионате мира, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - в 2014-м после победы в командном турнире на Олимпиаде в Сочи.

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