Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в конце мая получит в подарок щенка породы акита-ину, сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина. 15-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее.

Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. В начале марта спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро (в переводе с японского - победа).

В Японии показали щенка акита-ину, которого подарят Загитовой