06:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Загитова установила личный рекорд на Олимпиаде


Россиянка Алина Загитова выиграла произвольную программу в командных соревнованиях фигуристов в Пхенчхане, установив персональный рекорд.

За свое выступление она получила 158,08 балла – 83,06 за технику и 75,02 за компоненты. На чемпионате Европы в Москве Загитова получила за произвольную программу 157,97 балла.

Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит другой россиянке. 20 апреля 2017 года на командном чемпионате мира Евгения Медведева получила за свой прокат 160,46 балла. (Андрей ШИТИХИН)

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