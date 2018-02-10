10:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Загитова прилетела в Пхенчхан на Олимпиаду

1

Сегодня, 10 февраля, российская фигуристка Алина Загитова прилетела в Корею, сообщает Олимпийский комитет России.

Напомним, в Пхенчхане Россию представят Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова (женское одиночное катание), Дмитрий Алиев, Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов (спортивные пары), Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (танцы на льду).

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 
 

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
1
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Снежик

А чего это они с Медведевой из Москвы улетали вместе, и как сообщалось - в Корею, а прилетели порознь и спустя несколько дней?

10:53

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!