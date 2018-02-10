Загитова прилетела в Пхенчхан на Олимпиаду

Сегодня, 10 февраля, российская фигуристка Алина Загитова прилетела в Корею, сообщает Олимпийский комитет России.
Напомним, в Пхенчхане Россию представят Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова (женское одиночное катание), Дмитрий Алиев, Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов (спортивные пары), Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (танцы на льду).
На #ОИ2018 прилетела сегодня Алина Загитова 😍 pic.twitter.com/8FzZS1p6Iq– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 10 февраля 2018 г.
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- Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
- Евгения Медведева
- Михаил Коляда
- Мария Сотскова
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Дмитрий Алиев
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Алина Загитова
- Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
Снежик
А чего это они с Медведевой из Москвы улетали вместе, и как сообщалось - в Корею, а прилетели порознь и спустя несколько дней?
10:53