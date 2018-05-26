Загитова получила щенка акита ину за победу на Олимпиаде. Фото

В субботу, 26 мая, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получила в подарок за победу на Играх в Пхенчхане щенка японской породы акита-ину, сообщает "Р-Спорт". Церемония передачи прошла в Москве.
Отмечается, что щенка фигуристке передал председатель Общества охраны собак Акита-ину Такаси Эндо.
Напомним, 16-летняя фигуристка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо сообщил, что организация подарит Загитовой щенка. Спортсменка сказала, что назовет свою собаку Масаро, что в переводе с японского – победа.
Праздник для красной балерины. Алина Загитова отмечает 16-летие //
Загитова и большая собака. Как фигуристы отрываются в Японии
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180526/1137348383.html
rilks
Мило! Пожалуй, еще милее было бы взять простопородного щенка из приюта. Жаль, что мода на простых собак и кошек не докатилась с Запада до нас, это, пожалуй, один из примеров, достойных подражания
14:46
ВеликийПашаБуре
Бравенький песик!
14:01