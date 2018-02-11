Забияко и Энберт стали третьими в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в командном турнире Олимпиады-2018. Они набрали 133,28 балла.
Первыми стали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. На второй строчке расположились итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек.
После пяти видов программы Россия идет на втором месте в зачете командного турнира, отставая от Канады на 6 баллов.
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Командный турнир
Пары
Произвольная программа
1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 148,51
2. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) – 138,44
3. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) – 133,28
4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 126,56
5. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 97,67