Забияко и Энберт стали третьими в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место по итогам произвольной программы в соревнованиях спортивных пар в командном турнире Олимпиады-2018. Они набрали 133,28 балла.

Первыми стали канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. На второй строчке расположились итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек.

После пяти видов программы Россия идет на втором месте в зачете командного турнира, отставая от Канады на 6 баллов.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Командный турнир

Пары

Произвольная программа

1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 148,51

2. Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (Италия) – 138,44

3. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) – 133,28

4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 126,56

5. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 97,67

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